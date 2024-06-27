ترحيب أوروبي بقرار نيجيرفان بارزاني لانتخابات كوردستان: اكتساب للشرعية الديمقراطية

2024-06-27 00:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحب الاتحاد الاوربي، اليوم الاربعاء، باعلان رئاسة اقليم كوردستان العشرين من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لاجراء انتخابات برلمان الاقليم.

وكتب سفير الاتحاد الاوربي في العراق توماس سيلر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي منشورا ترجمته وكالة شفق نيوز، انه "يرحب بالاعلان الذي اصدره رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تحديد العشرين من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لاجراء انتخابات برلمان كوردستان".

واوضح سيلر انه "عمل عن كثب مع حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وكذلك مع جميع القوى السياسية الكوردستانية والامم المتحدة بتأمين هذه الفرصة، لافتا الى ان القرارات السياسية في اقليم كوردستان ستكتسب مجددا الشرعية الديمقراطية الكاملة".

واليوم، أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.