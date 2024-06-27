مستشار حكومي: حققنا فائضا في الأسمنت والحديد وتلقينا طلبات لانشاء مشاريع دوائية

2024-06-27 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، تحقيق العراق فائض في مادتي الأسمنت والحديد، فيما اشار الى ان العراق تلقى 76 طلبا لانشاء مشاريع دوائية.وقال اللامي لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء يتابع ملف الصناعة بشكل أسبوعي"، لافتا الى أن "هناك عقد كبير لاستثمار الفوسفات في العراق".وأضاف، أن "الكثير من الشركات الاجنبية ترغب بالاستثمار في العراق"، مبينا أن "هناك 33 الف معمل عامل في العراق".وتابع، انه "نحو 60 الف معمل في العراق متوقف"، مؤكدا "العراق حقق فائضا في الأسمنت بكمية 10 ملايين طن".ولفت الى أن "العراق حقق فائضا في مادة الحديد"، مضيفا: "ماضون قدما في حماية المنتج المحلي".وبين أن " مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لا تتجاوز 4‎%‎"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء اولى اهمية للصناعات الانشائية".واوضح: أنه " لدينا 17 معمل يعمل في مجال انتاج الحديد"، منوها بأن "العراق ينتج 13 مليار "طابوقة" سنويا".وأشار إلى أن "هناك معامل قيد الانشاء لانتاج الطابوق"، مؤكدا "تلقينا 76 طلبا لإنشاء مشاريع دوائية".وبين أن " الدواء المحلي يغطي 30‎%‎ من حاجة السوق، وبدأنا نقل تكنولوجيا لانتاج 18 نوع من ادوية السرطان"، مشيرا الى انه "سنغطي نصف حاجة السوق المحلية من الدواء نهاية العام المقبل".