مطار بغداد يؤجل قرار فتحه أمام دخول المواطنين

2024-06-27 00:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، عن تأجيل فتح المطار أمام المواطنين" عازياً القرار "لأسبابٍ فنية".

وذكر بيان لإدارة المطار، تلقته "بغداد اليوم"، ان الإجراء "يندرج في إطار حرصنا على ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في عمل المطار، فمع استمرار خطة التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام، لذا تقرر تأجيل الفتح الجزئي للمطار لحين استكمال عملية التفويج العكسي، وإنجاز الخطط الموضوعة لفتح المطار، بالاشتراك مع الجهات المعنية".

ولفت البيان الى انه "وحرصا منّا على إنجاز هذه المهمة، وتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين، سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لفتح المطار حالما يتم تحديده".

وكانت الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية، أعلنت الأحد الماضي، انها تعمل على فتح مطار بغداد الدولي امام المواطنين، وعدم السماح بمبيت أية سيارة في مرآب المطار، اعتبارا من يوم الاربعاء 26 حزيران" منوهة الى، ان "للمسافر حرية اصطحاب او مرافقة أي شخص الى المطار بعد يوم الخميس 27 حزيران".



