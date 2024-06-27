النقل تقرر تأجيل فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين

2024-06-27 00:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النقل، تأجيل فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين.وذكرت إدارة مطار بغداد الدولي في بيان لوزارة النقل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنّه "تقرر تأجيل فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين، وذلك لأسبابٍ فنية، تندرج في إطار حرصنا على ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في عمل المطار"، مبينة أنه "مع استمرار خطة التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام، تقرر تأجيل الفتح الجزئي للمطار لحين استكمال عملية التفويج العكسي، وإنجاز الخطط الموضوعة لفتح المطار، بالاشتراك مع الجهات المعنية".وأضافت، أنه "حرصا منّا على إنجاز هذه المهمة، وتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين، سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لفتح المطار حالما يتم تحديده".