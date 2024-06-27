وزير الإعمار يعلن إطلاق أكبر حزمة مشاريع في الديوانية

2024-06-27 00:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الإعمار والاسكان بنكين ريكاني، إطلاق أكبر حزمة مشاريع في محافظة الديوانية.وذكر بيان لوزارة الاعمار تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "اثناء زيارته لمحافظة الديوانية أعلن وزير الإعمار بنكين ريكاني اطلاق اكبر حزمة مشاريع في المحافظة والتي شملتكما يلي:1- ادراج 6 مشاريع جديدة في قطاع المجاري وهي:- مشروع مجاري غماس- مشروع مجاري عفك- مشروع مجاري المهناوية- مشروع مجاري سومر- مشروع مجاري السنية- استكمال مشروع مجاري الديوانية الكبير المتلكئ2- ثلاثة مشاريع في قطاع الماء وهي:- مشروع ماء دغارة - سومر- مشروع ماء الشافعية- مشروع الخط الناقل للماء لمدينة الديوانية3- ثلاثة مشاريع في قطاع الطرق والجسور والبلديات:- مجسر الاذاعة- مجسر النسيج- الطريق الحولي في الدغارةواشار البيان الى انه "تم اثناء الزيارة المباشرة بمشروع تأهيل 42 حياً سكنياً في الديوانية، تشمل مد خطوط الماء والمجاري وشبكات الاتصالات، واكساء الشوارع واعمال الارصفة".