تعرف على مباريات دور الـ16 في يورو 2024

2024-06-27 00:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتهت مرحلة دور المجموعات من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشر، المقامة على الأراضي الألمانية، وبلغ 16 منتخبا الدور الثاني، فيما ودعت 8 منتخبات البطولة.

وفيما يلي المنتخبات الّتي وصلت لدور الـ 16، بناء على المراكز التي وقعوا فيها ضمن مجموعاتهم.

المركز الأول: ألمانيا، إسبانيا، إنجلترا، النمسا، البرتغال، رومانيا.

المركز الثاني: سويسرا، إيطاليا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، تركيا.

أفضل ثوالث: سلوفينيا، هولندا، سلوفاكيا، جورجيا.

جدول مباريات دور الـ 16 المقرر إقامتها بين 29 يونيو/ حزيران و2 يوليو/ تموز.

ألمانيا ضد الدنمارك.

إسبانيا ضد جورجيا.

إيطاليا ضد سويسرا.

إنجلترا ضد سلوفاكيا.

فرنسا ضد بلجيكا.

النمسا ضد تركيا

.رومانيا ضد هولندا.

البرتغال ضد سلوفينيا.