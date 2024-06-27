مطار بغداد يتراجع عن قرار اتاحة دخول المواطنين

2024-06-27 00:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الأربعاء، ارجاء فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين، لأسبابٍ قالت إنها فنية.

وكانت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية قررت مسبقاً فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين اعتبارا من اليوم الأربعاء، كما يكون للمسافر حرية اصطحاب او مرافقة أي شخص الى المطار بعد يوم الخميس 27 حزيران 2024.

لكن إدارة المطار، ألغت القرار بعد نحو أيام من إصداره، وذكرت في بيان: "تندرج في إطار حرصنا على ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في عمل المطار، فمع استمرار خطة التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام، تقرر تأجيل الفتح الجزئي للمطار لحين استكمال عملية التفويج العكسي، وإنجاز الخطط الموضوعة لفتح المطار، بالاشتراك مع الجهات المعنية".