اتحاد الكرة ينفي أنباء إلغاء مسابقة كأس العراق للموسم الحالي

2024-06-27 01:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

ينفي الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم الأخبارَ المُتداولة في وسائل الإعلامِ المُختلفةِ عن إلغاءِ مسابقةِ كأس العراق للموسم الحالي، وإن هذه الأخبارَ عاريةٌ عن الصحةِ، وبعيدةٌ عن ضفافِ الحقيقة.

ويستغرب الاتحادُ إشاعةَ مثل هذه الأخبار في هذا الوقتِ، والمسابقةُ وصلت إلى الأمتارِ الأخيرة، وهي تعدُّ من البطولاتِ المهمة على الساحةِ الكرويّة.

ويطالب الاتحادُ وسائلَ الإعلام كافة بتوخي الدقةِ في التعاطي مع الأخبارِ، وعدم نشرِ الأخبار غير الصحيحةِ لعدم إرباكِ المجتمع الرياضيّ، والعمل بمهنيةٍ عاليةٍ، والمشاركة الفاعلة بتَطويرِ كرتنا، لاسيما أن الاتحادَ يعملُ وفقاً لخططٍ استراتيجيةٍ منظمةٍ هدفها النهوضُ بواقع جميعِ المُسابقات الكرويّة التي ينظمها.