2024-06-27 01:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مقتل شخصين وإصابة عسكري إثر عدوان صهيوني استهدف عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية. وذكرت الوزارة في بيان، اطّلعت عليه “إيشان”، أنه “حوالي الساعة 23:40 يوم 26/6 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً النقاط في المنطقة الجنوبية”. وأضافت، أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان […]

ظهرت المقالة الدفاع السورية: عدوان صهيوني يستهدف نقاطاً في المنطقة الجنوبية ويودي بحياة شخصين أولاً على ايشان.