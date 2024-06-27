2024-06-27 01:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، تأجيل فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين لأسباب فنية، فيما أشارت إلى أنها ستحدد موعداً جديداً للافتتاح. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”: “نود إعلامكم بأنّه تقرر تأجيل فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين، وذلك لأسبابٍ فنية، تندرج في إطار حرصنا على ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة وتحقيق أعلى […]

ظهرت المقالة النقل: تأجيل فتح مطار بغداد أمام المواطنين جاء لأسباب فنية أولاً على ايشان.