2024-06-27

شبكة اخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق مهدي العلي، عن اكتمال جميع الإجراءات الإدارية والفنية لتأسيس قضاء كرمة بني سعيد الجديد، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء لإنشاء مدن جديدة في العراق. وأوضح العلي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أن المدينة الجديدة ستقام على مساحة 8000...

