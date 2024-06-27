2024-06-27 10:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة الاستخبارات والامن في وزارة الدفاع، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، الإطاحة بـ 4 تجار مخدرات خطرين في محافظتي النجف والديوانية.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بمتابعة ميدانية حثيثة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار السموم المخدرة وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من الإطاحة بأربعة تجار للمواد المخدرة خطرين في محافظتي النجف الأشرف والديوانية".

وأضافت المديرية في بيانها، ان "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة 28 مخدرات"، مؤكدة انه "جرى تدوين أقوالهم بدائياً وقضائياً وإيقافهم وفق أحكام المادة آنفاً".