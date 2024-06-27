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اليوم ..خمس مواجهات في ختام الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق

اليوم ..خمس مواجهات في ختام الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق
اليوم ..خمس مواجهات في ختام الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق
2024-06-27 10:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تُقام، اليوم خميس ، خمس مباريات في ختام منافسات الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والبصرة وزاخو.

‏وتُقام مباراة واحدة في الساعة الـ 5:00 عصرا على ملعب الساحر أحمد راضي والتي تجمع فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي نوروز .

وتقام أربع مباريات عند الساعة الـ 7:30 مساءً .

ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة فريق الشرطة وضيفه فريق نفط البصرة .

وعلى ملعب الفيحاء في البصرة تقام مباراة فريق الميناء وضيفه فريق نفط ميسان .

وعلى ملعب الزوراء تجري مباراة فريق النفط وضيفه فريق دهوك .

ويضيف فريق زاخو على ملعبه فريق نادي كربلاء .

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