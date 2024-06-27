ترحيب أمريكي بإعلان بارزاني موعد الانتخابات وواشنطن لا تريد "التأجيل"

2024-06-27 10:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رحّبت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، بإعلان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني تحديد موعد انتخابات برلمان الإقليم في العشرين من تشرين الأول المقبل.

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي في تغريدة لها تابعتها "بغداد اليوم": نرحب بإعلان إجراء انتخابات إقليم كردستان العراق في العشرين من تشرين الأول، وندعو حكومة إقليم كردستان العراق بضمان نزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها".

وأضافت، اننا" نبارك لرئيس إقليم كردستان على جهوده. لقد تأجلت الانتخابات مراراً وتكراراً، ومن أجل إقليم كوردستان عراقي ديمقراطي، نأمل ألا يكون هناك أي تأجيل.

و أصدر رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم أمس الأربعاء (26 حزيران 2024)، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان.

وجاء في نص المرسوم، أنه استناداً الى احكام الفقرة ثانياً من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان العراق رقم 1 لسنة 2005 المعدل رسمنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُحدد اليوم الـ20 من شهر تشرين الأول لسنة 2024 موعداً لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كوردستان العراق لدورته السادسة.

ثانياً: على الجهات ذات العلاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ هذا المرسوم.

ثالثا: يٌنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.