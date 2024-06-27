رومانوسكي تشيد بجهود رئيس اقليم كوردستان باجراء الانتخابات

2024-06-27 10:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومانوسكي، يوم الاربعاء، عن ترحيبها بإعلان إجراء انتخابات إقليم كوردستان العراق في العشرين من تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته السفيرة اليوم، "حيث دعت حكومة إقليم كوردستان إلى ضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات".

وقالت السفيرة رومانوسكي في بيانها: "نرحب بإعلان إجراء انتخابات إقليم كوردستان العراق في العشرين من تشرين الأول، وندعو حكومة إقليم كوردستان العراق بضمان نزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها".

وأشادت السفيرة بجهود رئيس إقليم كوردستان في السعي لإجراء الانتخابات في موعدها، قائلة "نبارك لرئيس إقليم كوردستان على جهوده"، مضيفة "لقد تأجلت الانتخابات مراراً وتكراراً، ومن أجل إقليم كوردستان عراقي ديمقراطي، نأمل ألا يكون هناك أي تأجيل."

وأمس الاربعاء، ثمنت وزارة الخارجية الأمريكية، دور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في جعل أطراف الإقليم يتفقون على إجراء انتخابات الإقليم.

و أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، رحب اليوم الاربعاء، باعلان رئاسة اقليم كوردستان العشرين من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لاجراء انتخابات برلمان الاقليم.