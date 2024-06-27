رحلة علاجية للفنان الكوردي "زاهير عبد الله" بقرار حكومي

2024-06-27 10:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، الفنان المسرحي والدرامي الكوردي "زاهير عبد الله" متوجها إلى تركيا لتلقي العلاج، بعد تشخيص إصابته بمرض يتطلب رعاية طبية خارج البلاد.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وذلك بعد تدهور حالة الفنان الصحية وإعلان حاجته إلى العلاج خارج الإقليم.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، قبل مغادرته إلى تركيا، أعرب زاهير عبد الله عن شكره وامتنانه للفنانين والكتاب والمثقفين وجميع أبناء الشعب الكوردي الذين أظهروا دعمهم وتضامنهم معه خلال هذه الفترة الصعبة، مؤكدا أن دعمهم بصوت واحد كان له أثر كبير في مسيرته العلاجية.

وأضاف عبد الله، أنه يتطلع إلى الشفاء العاجل، مشيرًا إلى أن هذا الدعم المعنوي يعد جزءًا لا يتجزأ من رحلة العلاج.

يُذكر أن زاهير عبد الله يُعد واحدًا من أبرز الفنانين في اقليم كوردستان، وله مساهمات كبيرة في مجالي الدراما والمسرح الكوردي، حيث ترك بصمة واضحة في الفن الكوردي بأعماله المميزة.