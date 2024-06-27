الاستخبارات والأمن تطيح بـ4 تجار مخدرات خطرين في محافظتين

2024-06-27 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الخميس، الإطاحة بـ 4 تجار مخدرات خطرين في محافظتي النجف الأشرف والديوانية.

وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بمتابعة ميدانية حثيثة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار السموم المخدرة وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من الإطاحة بـ(4) تجار ومروجي المواد المخدرة خطرين في محافظتي النجف الأشرف والديوانية".

وأضاف، أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (28) مخدرات"، مشيراً الى أنه "جرى تدوين أقوالهم بدائياً وقضائياً وإيقافهم وفق أحكام المادة آنفاً".