اليوم.. انطلاق قرعة اسيا المؤهلة الى كأس العالم 2026

2024-06-27 10:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تنطلق ، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، قرعة قارة اسيا المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان انه "تم تحديد اليوم الخميس، موعدا لإجراء قرعة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026".

ويشارك في المرحلة الثالثة عدد كبير من المنتخبات العربية، و يصل إلى نصف عدد المنتخبات المشاركة في هذه المرحلة من التصفيات.

وبعد نهاية الدورين الأول والثاني، تأهل 18 منتخبًا إلى الدور الثالث، حيث يتم تقسيمها إلى 3 مجموعات تحتوي المجموعة الواحدة على 6 منتخبات.

ويتأهل أول منتخبين مباشرةً إلى المونديال، أي 6 بطاقات مباشرة، فيما يُلعب الدور الرابع بعدها لتحديد منتخبين آخرين يتأهلان مع البقية مباشرة.

ويشمل الدور الرابع المنتخبات الـ6 التي احتلت المركزين الثالث والرابع بالمجموعات، ستقسم إلى مجموعتين ستلعب الفرق ضد بعضها البعض مرة واحدة في ملعب محايد ويتأهل صاحبا الصدارة.

وتتبقى جولة أخيرة تجمع بين وصيف كل مجموعة من الدور الرابع، ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي مع القارات المختلفة من حول العالم.

ويشارك في هذه المرحلة 18 منتخبًا آسيويًا (9 منتخبات عربية)، وهي السعودية، العراق، الأردن، فلسطين، البحرين، الإمارات، عمان، قطر، والكويت.

والمنتخبات التسعة الأخرى هي: اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، إيران، أوزباكستان، إندونيسيا، أستراليا، الصين، قرغيزستان.

المصدر: وكالات



