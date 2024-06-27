دهس وإطلاق نار واعتقال متهمين وتجار مخدرات في بغداد و3 محافظات

2024-06-27 10:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي طفل مصرعه نتيجة حادث دهس، يوم الخميس، فيما أصيب رجل بإطلاق نار ضمن محافظة كركوك، في وقت اعتقلت قوات الأمن 6 متهمين بالعاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني في كركوك، وكالة شفق نيوز، بأن "مدنيا أصيب بثلاثة طلقات نارية نتيجة مشاجرة مسلحة مع شخصين في حي الشورجة قرب كلية القانون وسط كركوك، حيث أصيب المدعو (ك،ص، ن)، برصاصتين في ساقه اليمنى وثالثة في اليسرى، من قبل شخصين كانا يتشاجران معه بسبب خلافات بينهم".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة نجحت في اعتقال أحد المتهمين والثاني جاري البحث عنه لاعتقاله، فيما سهلت نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، والمعتقل لمقر احتجاز للشرطة".

وأشار المصدر، إلى أن "طفلاً يدعى (سيف ثائر شعبان) من مواليد 2019 لقي مصرعه بعد أن قام سائق سيارة نوع (كيا بريجو) بدهسه في منطقة الحي العسكري، ليفارق الطفل الحياة أثناء نقله إلى المستشفى، بينما جرى اعتقال السائق للتحقيق معه، ونقل جثة الطفل لدائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي".

وفي بغداد، نفذت قيادة عمليات بغداد، بحسب بيان ورد للوكالة، عمليات بحث وتفتيش مناطقي بإسناد الوكالات الاستخبارية، حيث تم تفتيش مناطق (الشالجية، العطيفية الثانية، الدورة) في جانب الكرخ، ونتج عنها اعتقال ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، الإطاحة بـ(4) تجار مخدرات خطرين في محافظتي النجف والديوانية.

وبحسب بيان المديرية، ورد للوكالة، فإن مفارزها أطاحت بـ(4) تجار ومروجي المواد المخدرة خطرين في محافظتي النجف والديوانية، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (28) مخدرات، وجرى تدوين أقوالهم بدائياً وقضائياً وإيقافهم وفق أحكام المادة آنفاً.