2024-06-27 11:00:07 - المصدر: منصة إيشان

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال زيارة لواشنطن من أن الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان “إلى العصر الحجري” في أي حرب مع مقاتلي جماعة حزب الله، لكنه قال إن الحكومة تفضل حلا دبلوماسيا للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان. وفي حديث لصحفيين، قال جالانت أيضا إنه ناقش مع كبار المسؤولين الأميركيين مقترحاته “لليوم […]

ظهرت المقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري” أولاً على ايشان.