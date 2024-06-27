اليوم.. خمس مواجهات في ختام الجولة الـ 35 من دوري النجوم

2024-06-27 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تقام مساء اليوم الخميس، خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة الـ 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم للمحترفين، أبرزها لقاء الشرطة وضيفه نفط البصرة على أديم ملعب الشعب الدولي.

ويسعى المتصدر إلى مواصلة مسيرته بثبات نحو الاحتفاظ بدرع المسابقة للموسم الثالث توالياً، ويأمل المصري مؤمن سليمان أن يحقق فريقه فوزاً جديداً يجعله أقرب من أي وقت مضى لإحراز اللقب، وهو يعول على كتيبته المميزة، وعلى الجانب الآخر ستكون مهمة الفريق البصري صعبة للغاية كونه مطالباً بحصد النقاط الثلاث أو على الأقل الخروج بتعادل مهم على الصعيد المعنوي في رحلة البقاء ضمن مصاف دوري المحترفين.

وفي لقاء ثانٍ يرفع زاخو شعار التعويض حينما يواجه كربلاء، بدوره يستند العميد إلى ارتفاع الروح المعنوية عقب تفوقه على الكرخ في الاختبار الأخير، من أجل العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق في سلم الترتيب. ويلعب اليوم أيضاً النفط أمام دهــوك، ويحل نوروز ضيفاً على الكرخ، في حين سيحط نفط ميسان الرحال في محافظة البصرة بغية ملاقاة الميناء.