السوداني يؤكد أهمية تطوير التعاون مع "الناتو" بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق

2024-06-27 11:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الجنرال لوكاس شرورز، الذي تسلّم مهامّه مؤخراً، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أنه جرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، واستعراض جهود البعثة وتعاونها مع المؤسسات الأمنية العراقية في مجال المشورة والتدريب، وفي مجال التنسيق الاستخباري تجاه ملاحقة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان، أن رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية تطوير التعاون الثنائي مع البعثة في مجالات التدريب والتنسيق المعلوماتي، مع القوات المسلحة العراقية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، بما يعزز الأمن ويساعد في استقرار المنطقة.

من جانبه، عبر الجنرال شرورز عن شكره للحكومة، لدعمها البعثة، وتقديم التسهيلات اللازمة لعملها في العراق، وفقا للبيان.