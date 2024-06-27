السوداني يستقبل قائد بعثة حلف الناتو في العراق

2024-06-27 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، قائد بعثة الناتو في العراق الجنرال لوكاس شرور.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني "استقبل اليوم الخميس، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الجنرال لوكاس شرورز، الذي تسلّم مهامّه مؤخراً".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، واستعراض جهود البعثة وتعاونها مع المؤسسات الأمنية العراقية في مجال المشورة والتدريب، وفي مجال التنسيق الاستخباري تجاه ملاحقة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية".

وأكد السوداني بحسب البيان، على "أهمية تطوير التعاون الثنائي مع البعثة في مجالات التدريب والتنسيق المعلوماتي، مع القوات المسلحة العراقية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، بما يعزز الأمن ويساعد في استقرار المنطقة".

من جانبه، عبر الجنرال شرورز عن "شكره للحكومة، لدعمها البعثة، وتقديم التسهيلات اللازمة لعملها في العراق".



