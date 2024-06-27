العراق بالمجموعة الثانية في قرعة اسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

2024-06-27 11:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قرعةُ تصفيات القارةِ الآسيويّة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أوقعت منتخبنا الوطنيّ في المجموعة الثانية".

وأضاف أن "المجموعة ضمت منتخبات (كوريا الجنوبية والأردن وعُمان وفلسطين والكويت)".

وبين الاتحاد ان "القرعة أقيمت اليوم الخميس، في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور بحضور كل من وسام نجيب أصليوه المدير الفني/ وكالةً في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم ومهدي كريم المدير الإداريّ لمنتخبنا الوطني".