رئيس الوزراء يؤكد أهمية تطوير التعاون الثنائي مع بعثة حلف الناتو

2024-06-27 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية تطوير التعاون الثنائي مع بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مجالات التدريب والتنسيق المعلوماتي.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الجنرال لوكاس شرورز، الذي تسلّم مهامّه مؤخراً".

وأشار إلى، أنه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، واستعراض جهود البعثة وتعاونها مع المؤسسات الأمنية العراقية في مجال المشورة والتدريب، وفي مجال التنسيق الاستخباري تجاه ملاحقة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على "أهمية تطوير التعاون الثنائي مع البعثة في مجالات التدريب والتنسيق المعلوماتي، مع القوات المسلحة العراقية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، بما يعزز الأمن ويساعد في استقرار المنطقة".

من جانبه، عبر الجنرال شرورز عن "شكره للحكومة، لدعمها البعثة، وتقديم التسهيلات اللازمة لعملها في العراق".