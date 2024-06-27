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موعد انطلاق دوري نجوم العراق وآلية التعاقد مع المحترفين للموسم المقبل

موعد انطلاق دوري نجوم العراق وآلية التعاقد مع المحترفين للموسم المقبل
موعد انطلاق دوري نجوم العراق وآلية التعاقد مع المحترفين للموسم المقبل
2024-06-27 11:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد انطلاق "دوري النجوم" الموسم 2024-2025، وبين نوع اللاعبين المحترفين المتعاقد معهم وعددهم للموسم المقبل.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، ان دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم المقبل 2024-2025 سينطلق يوم 21 من شهر ايلول المقبل.

واضاف ان تقديم الموعد هو لضمان انتهائه قبل فصل الصيف الحار، وكذلك لنتساوى مع الدوريات الخارجية الأخرى .

وأضاف الزاملي، أنه يحق للأندية تسجيل ستة محترفين لكل نادي من بلدان تصنيفها في الفيفا تحت  90 . 

وتابع أنه يسمح ايضاً للاعبين فقط من بلدان فوق تصنيف 90، بشرط أن يكونوا لاعبي منتخبات لآخر خمس سنوات ببلدانهم . 

واشار الى ان الاتحاد العراقي يطمح أن يكون دوريات المواسم المقبلة أكثر استقراراً ويوازي الدوريات المتطورة في القارة الآسيوية والقارات الاخرى .

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