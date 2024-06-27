العراق الى جانب كوريا الجنوبية والاردن بالتصفيات النهائية لكاس العالم

2024-06-27 11:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي أقيمت، اليوم الخميس، في كوالالمبور عن منافسات قوية بين المنتخبات.

وصُنفت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني في 6 مستويات، وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي (فيفا).

وتقام منافسات الدور الثالث بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، حيث تم تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

وجاءت نتائج القرعة كالاتي:

المجموعة الأولى: إيران - قطر - أوزبكستان - الإمارات - قيرغيزستان - كوريا الشمالية.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - العراق - الأردن - عُمان - فلسطين - الكويت.

المجموعة الثالثة: اليابان - أستراليا - السعودية - البحرين - الصين - إندونيسيا.

ويتأهل الأوّل والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتحجز 6 من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي.

أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، ومجموعها (6 منتخبات) سيتنافسون فيما بينهم ضمن الدور التأهيلي الرابع.

إذ سيتم توزيع الـمنتخبات الـ6 في الدور الرابع على مجموعتين اثنتين، بحيث تضم كل مجموعة 3 منتخبات فقط، يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعتين إلى كأس العالم 2026.

أما وصيف المجموعتين في الدور الرابع، سيلتقون في مواجهة فاصلة بنظام الذهاب والإياب، وسيشارك الفائز من بينهم في التصفيات القارية الفاصلة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".