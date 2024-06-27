2024-06-27 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، ضوابط التقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2024-2025.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي ضوابط وشروط التقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2024 – 2025".

وأضافت ان "التقديم الالكتروني يبدأ يوم الاثنين الموافق 8 / 7 / 2024 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الـموافق 21 / 7 / 2024، ويتم قبول الطلبة الحاصلين على معدل (90%)".

وبينت انه "لا يحق للطالب التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ومدارس المتفوقين والمتفوقات في آن واحد وفي حالة حدوث ذلك يحرم الطالب من كلا التقديمين"، مبينة انه "يكون الاختبار وزاريا تحصيليا للمواد (اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم) من مواد الصف السادس الابتدائي".

وتابعت الوزارة ان "موعد الاختبار التحصيلي سيكون في يوم الأربعاء الموافق 7 / 8 / 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحاً على ان تجري الاختبارات في نفس المدرسة التي يقدم فيها الطالب".