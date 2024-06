آبل تعلن عزمها دعم قطع الغيار من الجهات الخارجية

2024-06-27 12:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أفادت شركة آبل في ورقة بحثية جديدة بأنها تعتزم دعم قطع الغيار التي تصنعها الجهات الخارجية لاستخدامها في عمليات الإصلاح، ويشمل ذلك الشاشات والبطاريات وغيرها. ونشرت الشركة ورقة بحثية بعنوان “الاستدامة عبر التصميم” تشرح فيها إستراتيجيتها لتصنيع منتجات تدوم لمدة أطول، وتوفر تجربة مستخدم استثنائية على المدى الطويل. وتسلط الورقة البحثية...

