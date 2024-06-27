أمانة بغداد تعلن المباشرة بتأهيل 62 محلة في العاصمة

2024-06-27 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، أن حزمة المشاريع الخدمية الكبيرة ستشمل 62 محلة في العاصمة، فيما كشفت عن حملة كبيرة لتطوير كورنيش الكاظمية.

وقال مدير عام دائرة المشاريع في الأمانة يقظان الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة أطلقت في وقت قريب حزمة كبيرة من المشاريع الخدمية لـ 62 محلة مع إعادة تأهيل الشوارع في عموم بغداد، من ضمنها شارع المحيط في الكاظمية بالاضافة الى المجسر الرابط بين منطقتي حي الجامعة والخضراء والذي تعرض لأعمال إرهابية وترك لأكثر من عقد من الزمان، ومجسر الغزالية ومحلة الهياكل في الغزالية وشارع سبع قصور الرئيس وشارع ميسان، مع 3 بلديات في الشعب و3 بلديات أخرى في القاهرة".

وأضاف "نعمل على إكساء 500 ألف متر مربع في جانب الرصافة وخاصة الشوارع الرئيسة بالاضافة الى إنجاز جميع متطلبات الإدراج بتأهيل محلات مركز الكرخ ومركز الرصافة".

وبين أنه "تم تغيير مواصفة الإكساء والاعتماد على الاسفلت المطور وهو من أجود أنواع الاسفلت المقاوم لدرجة الحرارة وكل المشاكل التي يعاني منها الاسفلت العادي"، موضحا أن "هناك حملة كبيرة لتطوير كورنيش الكاظمية الكبير على امتداد الكورنيش الثاني، وإعادة تأهيل أو إنشاء متنزه الجوادين في مدينة الكاظمية بتصميم رائع بالاضافة الى نافورات عملاقة راقصة من حوض النهر وداخل المتنزهات".

وذكر أنه "تمت المباشرة في المرحلة الثانية من تطوير شارع السندباد الذي يربط بين منطقتي الزعفرانية والكرادة والتي تمتد الى جسر ديالى، حيث سيفك الاختناقات ويخدم أهالي الزعفرانية"، موضحا أنه "تم إدراج تطوير شارع كرادة خارج بالكامل وشارع كرادة داخل بالاضافة الى مجموعة من المتنزهات التي سترى النور قريبا".

وحول طريق اليوسفية، ذكر الوائلي أنه "تم عقد اجتماع مع محافظ بغداد والاتفاق على تكامن الخدمات بين المحافظة والأمانة".

وبشأن مداخل العاصمة، ذكر أن "هناك أربعة مداخل سوف ترى النور قريبا وهي مدخل كركوك الذي أنجز منه 16كيلومتراً وما تبقى أعمال مقتربات وشوارع الخدمية"، موضحا أن "المداخل الاخرى وهي مدخل 77 ومدخل 73 من جهة بعقوبة، وتم إنجاز التعارضات في مدخل الموصل وماضون بإنجازه العام الحالي، أما مدخل بابل فسوف يرى 2 كم منه النور خلال الأيام القليلة المقبلة".