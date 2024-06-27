التربية تعلن موعد التقديم الإلكتروني الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

2024-06-27 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن موعد التقديم الإلكتروني الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانبء العراقية (واع)، ان "يوم الاثنين الموافق 2024/7/8 هو موعد التقديم الإلكتروني الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 2024/7/21 للعام الدراسي 2024-2025 وكما موضح في الفقرات الآتية:

* لا يقل مجموع الطالب الراغب في التقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (570) للطلبة المسلمين اي بمعدل 95% و(475) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين وبمعدل 95%.

- يكون المعدل الأقصى للبقاء في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد للمراحل الدراسية كافة 75% للعام الدراسي 2024 – 2025.

- يؤدي الطالب المتقدم للقبول اختبارين الاول في الذكاء، والثاني تحصيلي في المواد (اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم) التي درسها في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023 – 2024.

- موعد اجراء اختبارات الذكاء والتحصيلي هو يوم الاربعاء الموافق 7/ 8 /2024 في المدرسة التي يقدم فيها الطالب علما انه تم تحديد الساعة الثامنة صباحاً لاختبار الذكاء والساعة التاسعة صباحاً للاختبار التحصيلي على ان يفصل بينهما استراحة لمدة (30) دقيقة مع الالتزام بالسقف الزمني بين الاختبارين.

- يكون التقديم للقبول الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد في محافظة بغداد والمحافظات كافة على وفق الرقعة الجغرافية ولايحق للمتقدم النقل الى مدرسة أخرى مع أخذ تعهد خطي من اولياء الامور لقبول أبنائهم حسب الطاقة الاستيعابية للثانوية.