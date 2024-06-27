وزير العمل يدعو لتكثيف الجولات التفتيشية على مواقع العمل لمتابعة اجراءات السلامة

2024-06-27 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بتكثيف الجولات التفتيشية على مواقع العمل لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة المهنية وسبل الوقاية خاصة من ضربات الشمس والاجهاد الحراري.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاسدي اكد على أهمية الاستمرار بالتعريف بإرشادات الوقاية والسلامة المهنية في مواقع العمل كافة"، مبينا ان "وزير العمل وجه المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بتكثيف الجولات التفتيشية على مواقع العمل لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة المهنية وسبل الوقاية خاصة من ضربات الشمس والاجهاد الحراري.

وأشار الاسدي بحسب البيان، الى انه "لا بد من ان نوصي جميع العاملين خصوصا ونحن ندخل أجواء الصيف اللاهبة بضرورة اتباع إرشادات الصحة والسلامة المهنية من اجل ضمان سلامتهم وحمايتهم من الامراض المهنية والمخاطر البيئية والتلوث والاجهاد في مختلف قطاعات العمل".