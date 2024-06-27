التربية تحدد 8 تموز موعدا للتقديم الإلكتروني الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

2024-06-27 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، عن تحديد الـ8 تموز موعدا للتقديم الإلكتروني الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي يوم الاثنين الموافق 2024/7/8 موعدا للتقديم الإلكتروني الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 2024/7/21 للعام الدراسي 2024-2025".

وأضافت ان "الشروط هي يجب الا يقل مجموع الطالب الراغب في التقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (570) للطلبة المسلمين اي بمعدل 95% و(475) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين وبمعدل 95%".

وأضافت ان "يكون المعدل الأقصى للبقاء في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد للمراحل الدراسية كافة 75% للعام الدراسي 2024 – 2025"، مبينة ان "يؤدي الطالب المتقدم للقبول اختبارين الأول في الذكاء، والثاني تحصيلي في المواد (اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم) التي درسها في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023 – 2024".

وتابعت الوزارة ان "موعد اجراء اختبارات الذكاء والتحصيلي هو يوم الأربعاء الموافق 7/ 8 /2024 في المدرسة التي يقدم فيها الطالب" علما انه "تم تحديد الساعة الثامنة صباحاً لاختبار الذكاء والساعة التاسعة صباحاً للاختبار التحصيلي على ان يفصل بينهما استراحة لمدة (30) دقيقة مع الالتزام بالسقف الزمني بين الاختبارين".

وأكدت أنه "يكون التقديم للقبول الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد في محافظة بغداد والمحافظات كافة على وفق الرقعة الجغرافية ولا يحق للمتقدم النقل الى مدرسة أخرى مع أخذ تعهد خطي من أولياء الأمور لقبول أبنائهم حسب الطاقة الاستيعابية للثانوية".







