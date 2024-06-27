أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أسبوعين

2024-06-27 12:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم امريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 0255 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو.

وتراجعت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2310.20 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن "صعود الدولار الامريكي المصحوب بارتفاع عوائد السندات جعل سعر الذهب وكأنه يسبح ضد التيار".

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.

ورغم أن المعدن النفيس يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.74 دولار، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1007.33 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.39 دولار.

المصدر: وكالات