2024-06-27 12:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بانتحار فتاة وإصابة موظفين اثنين بمشاجرة مسلحة بين أشقاء في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تولد 2007 أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) معلق بالمروحة السقفية داخل غرفتها ضمن منطقة المشتل ببغداد، فيما لم تعرف أسباب الانتحار".

وفي السياق، أشار المصدر الى "وقوع مشاجرة لم تعرف أسبابها بين أشقاء تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة نوع مسدس ما اسفر عن اصابة احد الاشقاء الذي يعمل موظفا في وزارة الكهرباء وامرأة أقاربهم تعمل موظفة في وزارة التربية ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "قوة امنية تدخلت واعتقلت أطراف المشاجرة".