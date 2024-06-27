قطر تنضم للعراق والسعودية في إرسال إمدادات الخام إلى الإمارات

2024-06-27 12:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انضمت قطر هذا الشهر إلى السعودية والعراق في إرسال النفط الخام إلى الإمارات بعد أن قامت شركة نفط "أبوظبي" الوطنية المملوكة للدولة بتحديث مصفاة الرويس الغربية في "أبوظبي" لمعالجة المزيد من الخام من دول أخرى ولتحرير صادرات خام مربان الرئيسي وفقًا لبيانات تتبع السفن .

وأظهرت البيانات أن العراق سلم نحو مليون برميل من خام البصرة الثقيل إلى الرويس في شهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار، وهي أول شحنات له على الإطلاق إلى الرويس، في حين صدرت المملكة العربية السعودية حوالي 400 ألف برميل من الخام العربي في يناير إلى الرويس و500 ألف برميل أخرى في فبراير.

وتتكون الرويس، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 837 ألف برميل يوميا، من محطتين: مصفاة الرويس الشرقية بطاقة 420 ألف برميل يوميا، ومصفاة الرويس الغربية بطاقة 417 ألف برميل يوميا، وتقع على مشارف "أبوظبي".