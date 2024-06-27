مواعيد مباريات منتخب العراق المؤهلة لكأس العالم 2026

2024-06-27 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ‏عن مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية للدورين المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي المنتخب العراقي في أولى مباريات الدور الأول، على ملعب جذع النخلة بالبصرة، ضيفه العماني في الخامس من أيلول المقبل، ويواجه مضيفه الكويت يوم 10 أيلول المقبل، بينما يلاقي ضيفه في البصرة المنتخب الفلسطيني في العاشر من تشرين الأول المقبل.

ويلتقي العراق بمضيفه كوريا الجنوبية في سول يوم الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، في حين يلتقي العراق بضيفه المنتخب الأردني بالبصرة في الرابع عشر تشرين الثاني المقبل .

‏وفي مباريات الدور الثاني يضيف المنتخب العماني نظيره العراقي في مسقط، يوم التاسع عشر من تشرين الثاني المقبل، ويستضيف العراق نظيره الكويتي بالبصرة في العشرين من شهر آذار عام 2025، ويضيف منتخب فلسطين منتخب العراق يوم 25 آذار عام 2025 ، وستكون كوريا الجنوبية بضيافة العراق يوم خمسة حزيران عام 2025، وأخيرا يستضيف الأردن المنتخب العراقي يوم 25 حزيران عام 2025.