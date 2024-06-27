الهجرة تعلن عودة 569 نازحا إلى مناطقهم الأصلية في سنجار

2024-06-27 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، عودة 569 نازحا إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تمت عودة (569) نازحا يسكنون خارج المخيمات في مجمع (شاريا) والقرى التابعة لها بمحافظة دهوك، إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأضافت ان "عودة الأسر تمت بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وقيادة عمليات نينوى وتم تأمين الدعم اللوجستي لهم".