توجيهات من القضاء بحق مخالفي تعليمات السلامة ومرتكبي جريمة تسريب وبيع الأسئلة

2024-06-27 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، باتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق مرتكبي جريمة تسريب الأسئلة الوزارية وبيعها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته السابعة المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 27 /6 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان".

واضاف انه "تم خلال الاجتماع تأبين نائب المدعي العام المرحوم أكرم جبار ليلو الخفاجي الذي وافاه الأجل اثر مرض عضال"، مبينا ان "المجلس قرر الموافقة على تمديد خدمة عدد من السادة القضاة حسب حاجة المحاكم التي يعملون فيها".

وتابع ان "المجلس ناقش إقامة احتفال بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية لما لهذا الحدث المهم والمؤثر في تاريخ القضاء العراقي".

وأشار الى ان "المجلس وجه قضاة التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق المخالفين لتعليمات السلامة والأمان الخاصة بالدفاع المدني وبحق مرتكبي جريمة تسريب الأسئلة الوزارية وبيعها".