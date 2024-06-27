القضاء يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق المخالفين لتعليمات السلامة

2024-06-27 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق المخالفين لتعليمات السلامة والأمان الخاصة بالدفاع المدني.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس عقد جلسته السابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث تقرر الموافقة على تمديد خدمة عدد من القضاة حسب حاجة المحاكم التي يعملون فيها".

وتابع، "كما ناقش المجلس اقامة احتفال بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية، لما لهذا الحدث المهم والمؤثر في تاريخ القضاء العراقي".

ووجه المجلس، بحسب البيان" قضاة التحقيق إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الشديدة بحق المخالفين لتعليمات السلامة والأمان الخاصة بالدفاع المدني وبحق مرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها".