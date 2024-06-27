الإنجليزي فلكس على رادار الذئاب

2024-06-27 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، عن اهتمام نادي روما الإيطالي بخدمات لاعب الوسط كالفن فيليبس.

وذكرت الصحيفة ان "روما يرغب في التعاقد مع لاعب الوسط كالفن فيليبس، الذي يبدو خارج خطط مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا".

وأضافت، أن "النادي الإيطالي، معجب بلاعب خط وسط مانشستر سيتي الذي فقد مكانه في قائمة إنجلترا قبل بطولة أوروبا 2024".

وتابعت الصحيفة أن "المدرب دانييلي دي روسي، يشعر بالقلق بشأن لياقة فيليبس بعد عامين لم يلعب خلالهما بشكل منتظم".

وبدأ فيليبس مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع 4 مباريات في مسابقات أخرى - خلال أول 18 شهرًا من وجوده مع مانشستر سيتي.

وانتقل لاعب وسط ليدز يونايتد السابق البالغ من العمر 28 عامًا، على سبيل الإعارة إلى وست هام منتصف الموسم الماضي، في محاولة يائسة للحفاظ على آماله في المشاركة ببطولة "يورو 2024"، بيد أنه قدم أداء عقيما وحصل على بطاقة حمراء، قبل أن يتم قطع فترة إعارته في وقت مبكر.

المصدر: وكالات