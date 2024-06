2024-06-27 13:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مدير مستشفى الشطرة العام، الصيدلاني علي جبار صويح، أن مركز غسيل الكلى في المستشفى أجرى 348 جلسة غسيل كلوي خلال شهر مايو الماضي. وأكد صويح أن المركز يقدم خدمات علاجية متواصلة للمصابين بالعجز الكلوي بشكل مستمر وعلى مدار 24 ساعة، حيث يجري لكل مريض جلستين أو ثلاث...

The post مستشفى الشطرة العام يجري 348 جلسة غسيل كلى خلال شهر مايو appeared first on شبكة اخبار الناصرية.