مسح ميداني للعوائل المتضررة من التصحر والجفاف في ذي قار

2024-06-27 13:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:باشرت دائرة الهجرة في ذي قار عملية مسح ميداني للعوائل المتضررة من التغيرات المناخية، وتحديداً التصحر والجفاف. وقال مسؤول إعلام الدائرة علي كامل، لشبكة أخبار الناصرية، إن فريق عمل متكامل بدأ بأعمال المسح الميداني للعوائل التي تضررت جراء عمليات التصحر والجفاف، حيث يتم ملء استمارة إلكترونية وتقييم احتياجاتهم....

