مصرع وإصابة 4 أشخاص بانهيار مبنى وحادث سير في ديالى

2024-06-27 14:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع عامل وإصابة آخر، إضافة إلى جرح طالبين في الصف السادس الإعدادي بحادثين منفصلين في محافظة ديالى.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "عاملاً لقي مصرعه وأصيب آخر، جراء انهيار سقف الطابق الثالث لمدرسة قيد الانشاء في حي المعلمين وسط مدينة بعقوبة".

وفي حادث آخر، أبلغ المصدر، بإصابة طالبين في الصف السادس الإعدادي، يستقلان دراجة نارية، بجروح وكسور بليغة إثر تعرضهما لحادث اصطدام مع سيارة صالون على طريق رئيسي بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

إلى ذلك، تسبب تسرباً للكلور في مشروع ماء ناحية "محمد سكران" جنوب غربي ديالى، باستنفار خدمي واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجته، وذلك نتيجة تأكسد أحد الأنابيب، وفق اللجان المعنية.

وفي وقت لاحق، سيطرت مفارز الدفاع المدني، على تسرب مادة الكلور، مؤكدة عدم وجود خسائر بشرية أو تسجيل أي أضرار مادية.