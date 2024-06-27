العراق يصدر أكثر من 104 مليون برميل للنفط خلال ايار الماضي

2024-06-27 14:32:02 - المصدر: الفرات نيوز

النفط تعلن عن مجموع الصادرات لشهر ايارالماضي

أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطيةالمتحققة لشهر ايار الماضي ، بحسب الاحصائيةالنهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية(سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفطالخام (104) مليوناً و (130 )الفاً و( (292 برميلاً(مائة واربعة مليون ومائة وثلاثون الفاً ومائتان واثنانوتسعون برميلاً).

واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة منالنفط الخام لشهر ايار الماضي من الحقول النفطيةفي وسط وجنوب العراق بلغت (104) مليوناً و (130 )الفاً و (292) برميلاً .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعبعلى عمليات التصدير اتخذت هذا الاجراء الشهري .