وزير الداخلية يوجه بإنشاء معهد تدريب المرور وقواطع على الطرق الخارجية

2024-06-27 14:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، بإنشاء معهد تدريب المرور وقواطع على الطرق الخارجية.





يتبع..





عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً في مقر مديرية المرور العامة، بحضور السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والمستشار الفني للوزارة وعدد من المدراء والضباط.

وأكد السيد الوزير على تكثيف الجهود من أجل إنجاز مراحل إكمال مركز بيانات المرور الوطني لما له من أهمية في تطوير عمل مديرية المرور العامة.

كما شدد سيادته على إكمال إجراءات شراء عجلات خاصة لعملية تثبيت اللوحات، فضلاً عن إنجاز الخطوط الإنتاجية للوحات تسجيل عجلات الحمل والأجرة والحكومية، والإسراع بتجهيز عجلات تخطيط الشوارع.

ووجه السيد الوزير أيضاً بإنشاء معهد تدريب المرور، مشدداً في الوقت ذاته على تدريب الضباط الجدد الذين سيلتحقون بمديرية المرور ضمن دورات تخصصية .

كما وجه سيادته بإنشاء قواطع مرور على الطرق الخارجية والطرق التي سيسلكها زائرو الأربعينية وتوفير جميع الاحتياجات بهذا الشأن.

وناقش السيد الوزير أيضاً مقترح الزي الجديد الخاص بالمرور خلال فصل الشتاء.

وفي ختام الاجتماع أكد السيد الوزير على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإنجاز معاملاتهم وتجنب حلقات الروتين في جميع دوائر المرور.



