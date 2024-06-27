2024-06-27 15:06:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمان

بحث محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي، اليوم الخميس، مع رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، التعاون في مجالات الإعمار واﻻستثمار والسياحة.

وقال محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم استقبال ممثل إقليم كردستان العراق، وبحثنا معه آفاق التعاون بين حكومة النجف الأشرف وحكومة الإقليم، وآلية التعاون في الأيام القادمة، كما تم التباحث حول شؤون المواطنين".

وكشف كناوي، عن "زيارة قريبة إلى إقليم كردستان واللقاء بمسؤوليها للاطلاع على التنمية والنهضة والإعمار التي يشهدها الإقليم".

وتابع، "كما سيزور محافظة النجف الأشرف مسؤولون من إقليم كردستان، لتقوية أواصر العلاقة بين الحكومتين".

من جانبه، قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى خلال المؤتمر "ناقشنا مع محافظ النجف الأشرف الكثير من الأمور التي تخص شعب إقليم كردستان والنجف الأشرف، إضافة الى كيفية التعاون من اجل تقديم أفضل الخدمات لكل العراق، من ضمنها محافظة النجف الأشرف في مجال الإعمار واﻻستثمار والسياحة".

وبين أن "محافظة النجف الأشرف هي مدينتنا، ولدينا فيها التزام روحي، كما توجد علاقات تاريخية مع المرجعية الرشيدة"، منوهاً بأن "رئيس وزراء إقليم كردستان وجه أن تكون هنالك زيارات لكل المحافظات وبالأخص محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، لما لهما من أهمية في الجانب الديني والروحي والخدمي، إضافة إلى العلاقات التاريخية التي تدار من النجف الأشرف من خلال توجيهات المرجعية الرشيدة".