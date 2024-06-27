التربية توجه بشأن تسجيل مباشرة ملاكاتها الراغبين بقطع إجازتي المصاحبة و الـ 5 سنوات

2024-06-27 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، توجيها بشأن تسجيل مباشرة ملاكاتها الراغبين بقطع إجازتي المصاحبة و الـ 5 سنوات.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي اكدت عدم ممانعتها من تسجيل مباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية الذين يرومون قطع إجازة المصاحبة أو إجازة الخمس سنوات في ديوان المديرية لحين بدء العام الدراسي 2024_2025".