النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق موظف في مركز كمرك زرباطية لإضراره المال العام

2024-06-27 15:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، تنفيذ أمر قبض بحق موظف في مركز جمرك منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط على خلفية حصول تلاعب في وصف بضاعة عجلة لتقليل الرسم الجمرگيج مما أدى إلى حدوث ضرر في المال العام.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الفريق الذي انتقل إلى منفذ زرباطية الحدودي قام بالتحري والتدقيق عن وجود تلاعب في وصف بضاعة عدد من العجلات المحملة بالبضائع"، مشيرا إلى "التعاون مع هيئة المنافذ الحدودية/ مديرية منفذ زرباطية لكشف التلاعب بتغيير وصف بضاعة عجلة بعد إنجاز معاملتها الجمركية وإجازة تسليمها من قبل مركز جمرك زرباطية".

وأضافت الهيئة، إنه "بعد إيقاف خروج العجلة من المنفذ؛ تمت إعادة الكشف عليها بحضور فريق عمل مكتب تحقيق واسط، تبين أنها محملة بقرابة (25) طنا من البطاريات، خلافا لما جاء في الكشف الأول المثبت على ظهر التصريحة الجمركية من قبل المتهم (موظف لجنة الكشف) على أن المواد عبارة عن (أدوات احتياطية ومصنعات حديد)؛ بغية تقليل الرسم الجمركي".

وأوضحت أن "العملية التي نفذت بناء على أمر قبض صادر عن قاضي محكمة تحقيق الكوت، وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، تم خلالها ضبط أصل المعاملة الجمركية والعجلة المحملة بالبطاريات".



