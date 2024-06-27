جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على ثلاثة تجار مخدرات في البصرة وذي قار

2024-06-27 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات في البصرة وذي قار.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض عن تاجري مخدرات في مركز مدينة محافظة البصرة".

وأضاف أن "أبطال الجهاز نفذوا عملية أخرى في محافظة ذي قار، أسفرت عن القبض على تاجر مخدرات"، لافتاً الى أن "أبطالنا في الجهاز مستمرون بعمليات نوعية تستهدف الإرهاب وتجار المخدرات وبوتيرة متصاعدة في كل ربوع الوطن".